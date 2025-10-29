Katalog firm
Xero
Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Xero. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

A$110K - A$128K
Australia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
A$97.2KA$110KA$128KA$141K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Xero, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Xero in Australia wynosi rocznie A$141,024. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Xero dla stanowiska Rekruter in Australia wynosi A$97,176.

Inne zasoby