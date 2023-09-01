Xe.com Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Xe.com wynosi od $54,170 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $58,133 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Xe.com. Ostatnia aktualizacja: 11/29/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $58.1K
Analityk Biznesowy
$54.2K
Najwyżej płatnym stanowiskiem w Xe.com jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $58,133. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Xe.com wynosi $56,151.

