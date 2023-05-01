Katalog firm
Wrk Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Wrk wynosi od $69,589 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $109,065 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Wrk. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Analityk Biznesowy
$69.6K
Projektant Produktu
$101K
Sprzedaż
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Inżynier Oprogramowania
$73.3K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$109K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Wrk jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $109,065. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Wrk wynosi $88,150.

