Wrapbook Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Wrapbook wynosi od $106,788 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $234,600 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Wrapbook. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $145K
Marketing
$178K
Menedżer Produktu
$132K

Sprzedaż
$107K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$235K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Wrapbook, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Wrapbook jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $234,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Wrapbook wynosi $145,348.

Inne zasoby