Wpromote Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Wpromote wynosi od $73,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $112,933 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Wpromote. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Marketing
Median $73K
Inżynier Oprogramowania
Median $110K
Analityk Danych
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najczęściej zadawane pytania

El puesto con mayor remuneración reportado en Wpromote es Analityk Danych at the Common Range Average level con una compensación total anual de $112,933. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Wpromote es $110,000.

