Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Workday wynosi od $143K year dla P1 do $501K year dla P6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $266K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Workday. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Workday, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)