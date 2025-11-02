Katalog firm
Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Workday. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€106K - €125K
Netherlands
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€97.5K€106K€125K€134K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Workday, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Operacje Marketingowe w Workday in Netherlands wynosi rocznie €133,525. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Workday dla stanowiska Operacje Marketingowe in Netherlands wynosi €97,532.

