Workday Copywriter Pensje

Średnia całkowita rekompensata Copywriter in United Kingdom w Workday wynosi od £63.6K do £88.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Workday. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Workday, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Copywriter w Workday in United Kingdom wynosi rocznie £88,569. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Workday dla stanowiska Copywriter in United Kingdom wynosi £63,588.

