Wisk Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Wisk wynosi od $100,500 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $232,155 dla Inżynier Sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Wisk. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $176K
Inżynier Lotnictwa
$153K
Inżynier Sprzętu
$232K

Zasoby Ludzkie
$133K
Inżynier Mechanik
$216K
Projektant Produktu
$101K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Wisk jest Inżynier Sprzętu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $232,155. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Wisk wynosi $164,130.

