Willis Towers Watson
Willis Towers Watson Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Willis Towers Watson wynosi od $19,281 całkowitej rekompensaty rocznie dla Cybersecurity Analyst na dolnym końcu do $227,515 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Willis Towers Watson. Ostatnia aktualizacja: 10/10/2025

$160K

Aktuariusz
Median $123K
Analityk Biznesowy
Median $65K
Konsultant Zarządzania
Median $90K

Menedżer Produktu
Median $107K
Rozwój Biznesu
$46.5K
Obsługa Klienta
$69.7K
Analityk Danych
$41.7K
Menedżer Projektu
$79K
Sprzedaż
$63.2K
Cybersecurity Analyst
$19.3K
Inżynier Oprogramowania
$54.1K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $120K
Architekt Rozwiązań
$228K
Całkowite Wynagrodzenia
$81.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Willis Towers Watson jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $227,515. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Willis Towers Watson wynosi $74,339.

