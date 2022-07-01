Katalog firm
Wildlife Studios
Wildlife Studios Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Wildlife Studios wynosi od $19,813 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $767,820 dla Menedżer Projektowania Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Wildlife Studios. Ostatnia aktualizacja: 10/17/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $19.8K

Inżynier Oprogramowania Gier Wideo

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $108K
Analityk Biznesowy
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Analityk Danych
$39.5K
Analityk Danych
$177K
Projektant Produktu
$23.2K
Menedżer Projektowania Produktu
$768K
Menedżer Produktu
$26.1K
Menedżer Programu
$105K
Menedżer Projektu
$130K
Rekruter
$22.3K
Architekt Rozwiązań
$23.1K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Wildlife Studios jest Menedżer Projektowania Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $767,820. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Wildlife Studios wynosi $41,538.

