WeTransfer
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Amsterdam Area

WeTransfer Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Amsterdam Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Amsterdam Area w WeTransfer wynosi €90.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w WeTransfer. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Łącznie rocznie
€90.7K
Poziom
Senior I
Podstawa
€90.7K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w WeTransfer?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w WeTransfer in Greater Amsterdam Area wynosi rocznie €138,432. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w WeTransfer dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Amsterdam Area wynosi €90,671.

Inne zasoby