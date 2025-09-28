Katalog firm
Western Jet Aviation
Western Jet Aviation Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Canada w Western Jet Aviation wynosi od CA$122K do CA$178K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Western Jet Aviation. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$139K - CA$161K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$122KCA$139KCA$161KCA$178K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

CA$227K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Western Jet Aviation in Canada wynosi rocznie CA$177,515. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Western Jet Aviation dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$122,321.

