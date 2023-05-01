Katalog firm
WEKA
WEKA Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w WEKA wynosi od $145,884 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $323,375 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników WEKA. Ostatnia aktualizacja: 9/20/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $146K
Rozwój Biznesu
$323K
Sprzedaż
$225K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$322K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at WEKA is Rozwój Biznesu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $323,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WEKA is $273,905.

