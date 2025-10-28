Katalog firm
WEBB Traders
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Netherlands w WEBB Traders wynosi €93.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w WEBB Traders. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Łącznie rocznie
€93.8K
Poziom
Junior
Podstawa
€70.4K
Stock (/yr)
€0
Premia
€23.5K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w WEBB Traders?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w WEBB Traders in Netherlands wynosi rocznie €103,782. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w WEBB Traders dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Netherlands wynosi €93,847.

