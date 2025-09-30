Katalog firm
Waymo
Waymo Menedżer Programu Pensje w San Francisco Bay Area

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Programu in San Francisco Bay Area w Waymo wynosi $194K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Waymo. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
Łącznie rocznie
$194K
Poziom
L4
Podstawa
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Premia
$21.8K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Waymo?

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
WMU

W Waymo, WMUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Programu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu w Waymo in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $332,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Waymo dla stanowiska Menedżer Programu in San Francisco Bay Area wynosi $228,500.

Inne zasoby