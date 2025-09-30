Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in San Francisco Bay Area w Waymo wynosi $418K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Waymo. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Waymo, WMUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
WMUs are Waymo's version of RSUs