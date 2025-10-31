Katalog firm
Walker & Dunlop
Walker & Dunlop Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Netherlands w Walker & Dunlop wynosi od €128K do €175K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Walker & Dunlop. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€139K - €165K
Netherlands
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€128K€139K€165K€175K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
Jakie są poziomy kariery w Walker & Dunlop?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Walker & Dunlop in Netherlands wynosi rocznie €175,422. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Walker & Dunlop dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Netherlands wynosi €128,134.

