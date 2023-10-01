Wadhwani AI Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Wadhwani AI wynosi od $13,918 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka na dolnym końcu do $153,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Wadhwani AI . Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025