VVDN Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w VVDN Technologies wynosi od $1,172 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Sprzętu na dolnym końcu do $122,400 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników VVDN Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $100K
Inżynier Sprzętu
$1.2K
Projektant Produktu
$4.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Menedżer Produktu
$122K
Architekt Rozwiązań
$39.7K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w VVDN Technologies jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $122,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VVDN Technologies wynosi $39,689.

