VTB Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w VTB wynosi od $23,780 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $165,340 dla Technolog Informacyjny (IT) na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników VTB. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $41.3K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Danych

Inżynier DevOps

Analityk Danych
Median $32.8K
Architekt Rozwiązań
Median $83.8K

Projektant Produktu
Median $44.9K
Menedżer Projektu
Median $40.3K
Analityk Biznesowy
Median $41.1K
Menedżer Produktu
Median $54K
Analityk Danych
$23.8K
Analityk Finansowy
$44.9K
Zasoby Ludzkie
$89.8K
Technolog Informacyjny (IT)
$165K
Marketing
$52.7K
Sprzedaż
$34.1K
Menedżer Programu Technicznego
$128K
Inwestor Venture Capital
$117K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w VTB jest Technolog Informacyjny (IT) at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $165,340. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VTB wynosi $44,919.

