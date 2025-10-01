Katalog firm
Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Pune Metropolitan Region w VMware wynosi od ₹2.25M year dla P1 do ₹8.4M year dla Staff Engineer 1. Medianna pakietu rekompensaty in Pune Metropolitan Region year wynosi w sumie ₹4.82M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w VMware. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MTS 1
P1(Poziom początkujący)
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
P2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
P3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
P4
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W VMware, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Systemów

Najczęściej zadawane pytania

VMware in Pune Metropolitan Region의 Inżynier Oprogramowania에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹9,784,503입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
VMware의 Inżynier Oprogramowania 직무 in Pune Metropolitan Region에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹4,887,670입니다.

