Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in New York City Area w VMware wynosi od $133K year dla P1 do $295K year dla Staff Engineer 1. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $184K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w VMware. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MTS 1
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W VMware, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)
