  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Austin Area

VMware Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Austin Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Austin Area w VMware wynosi od $163K year dla P2 do $284K year dla Staff Engineer 1. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Austin Area year wynosi w sumie $222K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w VMware. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MTS 1
P1(Poziom początkujący)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
P3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
P4
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W VMware, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Systemów

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w VMware in Greater Austin Area wynosi rocznie $410,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VMware dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Austin Area wynosi $228,000.

