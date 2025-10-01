Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Beijing Metropolitan Area w VMware wynosi od CN¥50K year dla P2 do CN¥166K year dla Staff Engineer 1. Medianna pakietu rekompensaty in Beijing Metropolitan Area year wynosi w sumie CN¥71.2K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w VMware. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W VMware, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)
