Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Atlanta Area w VMware wynosi od $124K year dla P1 do $312K year dla Staff Engineer 2. Medianna pakietu rekompensaty in Atlanta Area year wynosi w sumie $209K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w VMware. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MTS 1
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W VMware, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)
