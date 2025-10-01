Katalog firm
VMware
  India

VMware Menedżer Produktu Pensje w India

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in India w VMware wynosi od ₹4.29M year dla P3 do ₹13.27M year dla P6. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹5.75M.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W VMware, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (12.50% półrocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w VMware in India wynosi rocznie ₹13,492,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VMware dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹5,439,057.

