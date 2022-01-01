VK Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w VK wynosi od $16,887 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Operacji Biznesowych na dolnym końcu do $201,000 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników VK. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025
Inżynier iOS
Inżynier Android
Inżynier Oprogramowania Mobilnego
Inżynier Oprogramowania Frontend
Inżynier Uczenia Maszynowego
Inżynier Oprogramowania Backend
Inżynier Oprogramowania Full-Stack
Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)
Inżynier Danych
Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego
Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania
Inżynier DevOps
Inżynier Niezawodności Witryny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W VK, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
