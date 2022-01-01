Katalog firm
VK Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w VK wynosi od $16,887 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Operacji Biznesowych na dolnym końcu do $201,000 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników VK. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Inżynier iOS

Inżynier Android

Inżynier Oprogramowania Mobilnego

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania

Inżynier DevOps

Inżynier Niezawodności Witryny

Analityk Danych
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Menedżer Produktu
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Analityk Danych
Median $39K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $80.2K
Projektant Produktu
Median $36.6K

Projektant UI

Menedżer Projektu
Median $45.4K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Menedżer Operacji Biznesowych
$16.9K
Analityk Biznesowy
$18.2K
Rozwój Biznesu
$47.2K
Menedżer Analityki Danych
$201K
Inżynier Sprzętu
$101K
Zasoby Ludzkie
$31.8K
Technolog Informacyjny (IT)
$47K
Prawny
$32K
Rekruter
$37.3K
Architekt Rozwiązań
$62.6K

Architekt Danych

Menedżer Programu Technicznego
$70.2K
Badacz UX
$34.7K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W VK, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w VK jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VK wynosi $42,804.

Inne zasoby