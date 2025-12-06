Katalog firm
Vizient
Vizient Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Vizient wynosi od $129K do $181K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Vizient. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$140K - $163K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$129K$140K$163K$181K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Vizient?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Vizient wynosi rocznie $180,880. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Vizient dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi $129,200.

Inne zasoby

