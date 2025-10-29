Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Projektant Produktu in United States w Vivian Health wynosi $221K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Vivian Health. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Łącznie rocznie
$221K
Poziom
-
Podstawa
$193K
Stock (/yr)
$16K
Premia
$12K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
15 Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Vivian Health in United States wynosi rocznie $230,640. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Vivian Health dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $201,000.

