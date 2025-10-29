Katalog firm
Vitesco Technologies
Średnia całkowita rekompensata Inżynier Mechanik in United States w Vitesco Technologies wynosi od $119K do $169K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Vitesco Technologies. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$134K - $153K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$119K$134K$153K$169K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Vitesco Technologies?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Vitesco Technologies in United States wynosi rocznie $168,740. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Vitesco Technologies dla stanowiska Inżynier Mechanik in United States wynosi $118,690.

Inne zasoby