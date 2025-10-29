Katalog firm
Vitesco Technologies
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

  • Wszystkie pensje Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)

Vitesco Technologies Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Vitesco Technologies wynosi od HUF 7.43M do HUF 10.38M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Vitesco Technologies. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

HUF 8.06M - HUF 9.76M
Hungary
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
HUF 7.43MHUF 8.06MHUF 9.76MHUF 10.38M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) zgłoszeń w Vitesco Technologies aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+HUF 19.97M
Robinhood logo
+HUF 30.64M
Stripe logo
+HUF 6.89M
Datadog logo
+HUF 12.05M
Verily logo
+HUF 7.57M
Don't get lowballed

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Vitesco Technologies?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Vitesco Technologies wynosi rocznie HUF 10,383,244. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Vitesco Technologies dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi HUF 7,429,390.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Vitesco Technologies

Powiązane firmy

  • Facebook
  • Tesla
  • Roblox
  • Square
  • Airbnb
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby