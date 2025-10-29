Katalog firm
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Inżynier Elektryk Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Elektryk in Canada w Vitesco Technologies wynosi od CA$71.5K do CA$99.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Vitesco Technologies. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$77.5K - CA$93.9K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$71.5KCA$77.5KCA$93.9KCA$99.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Vitesco Technologies?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Elektryk w Vitesco Technologies in Canada wynosi rocznie CA$99,914. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Vitesco Technologies dla stanowiska Inżynier Elektryk in Canada wynosi CA$71,490.

Inne zasoby