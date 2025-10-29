Średnia całkowita rekompensata Inżynier Elektryk in Canada w Vitesco Technologies wynosi od CA$71.5K do CA$99.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Vitesco Technologies. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
