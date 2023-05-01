Katalog firm
Visual Data Media Services
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Visual Data Media Services Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Visual Data Media Services wynosi od $32,249 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $110,550 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Visual Data Media Services. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Analityk Danych
$111K
Operacje Marketingowe
$45.7K
Sprzedaż
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inżynier Oprogramowania
$32.2K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Visual Data Media Services jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $110,550. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Visual Data Media Services wynosi $62,653.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Visual Data Media Services

Powiązane firmy

  • Square
  • Airbnb
  • Amazon
  • Google
  • Coinbase
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby