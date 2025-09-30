Katalog firm
Visma
  Pensje
  Menedżer Produktu

  Wszystkie pensje Menedżer Produktu

Visma Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Finland w Visma wynosi €58.8K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Visma. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Łącznie rocznie
€58.8K
Poziom
L2
Podstawa
€58.8K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Visma?

€160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Visma in Finland wynosi rocznie €72,135. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Visma dla stanowiska Menedżer Produktu in Finland wynosi €58,812.

