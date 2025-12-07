Katalog firm
Visai Labs
Visai Labs Marketing Pensje

Średnia całkowita rekompensata Marketing in India w Visai Labs wynosi od ₹346K do ₹502K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Visai Labs. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$4.5K - $5.2K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Visai Labs?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w Visai Labs in India wynosi rocznie ₹502,267. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Visai Labs dla stanowiska Marketing in India wynosi ₹346,100.

Inne zasoby

