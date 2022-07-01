Katalog firm
Virta Health
Virta Health Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w Virta Health wynosi $215,000 dla Inżynier Oprogramowania . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Virta Health. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $215K

Inżynier Oprogramowania Backend

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Virta Health, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Inne zasoby