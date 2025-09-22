Katalog firm
Vinted
Vinted Analityk Danych Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Vinted. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€72.1K - €87.1K
Germany
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

€141K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Vinted, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Vinted in Germany wynosi rocznie €91,863. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Vinted dla stanowiska Analityk Danych in Germany wynosi €67,313.

Inne zasoby