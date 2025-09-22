Katalog firm
Vinted
Vinted Rozwój Biznesu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Rozwój Biznesu in Lithuania w Vinted wynosi od €52.8K do €76.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Vinted. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

€141K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Vinted, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Inne zasoby