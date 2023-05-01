Katalog firm
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Vicarious Surgical wynosi od $91,017 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $147,735 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Vicarious Surgical. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025

$160K

Inżynier Sprzętu
$130K
Inżynier Mechanik
$91K
Menedżer Produktu
$126K

Inżynier Oprogramowania
$148K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Vicarious Surgical is Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $147,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vicarious Surgical is $127,635.

