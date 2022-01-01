ViacomCBS Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ViacomCBS wynosi od $61,762 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Operacji Biznesowych na dolnym końcu do $413,055 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ViacomCBS. Ostatnia aktualizacja: 8/29/2025
33.33%
ROK 1
33.33%
ROK 2
33.33%
ROK 3
W ViacomCBS, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.33% uprawnia w 1st-ROK (33.33% rocznie)
33.33% uprawnia w 2nd-ROK (33.33% rocznie)
33.33% uprawnia w 3rd-ROK (33.33% rocznie)
