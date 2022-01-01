Katalog firm
ViacomCBS
ViacomCBS Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ViacomCBS wynosi od $61,762 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Operacji Biznesowych na dolnym końcu do $413,055 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ViacomCBS. Ostatnia aktualizacja: 8/29/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Inżynier DevOps

Inżynier Niezawodności Witryny

Menedżer Produktu
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $307K

Analityk Biznesowy
Median $134K
Analityk Danych
Median $121K
Analityk Danych
Median $209K
Projektant Produktu
Median $160K
Architekt Rozwiązań
Median $213K

Architekt Danych

Marketing
Median $118K
Menedżer Programu
Median $150K
Menedżer Projektu
Median $105K
Analityk Finansowy
Median $110K
Księgowy
$79.7K
Menedżer Operacji Biznesowych
$61.8K
Rozwój Biznesu
$328K
Copywriter
$92.5K
Zasoby Ludzkie
$413K
Prawny
$131K
Konsultant Zarządzania
$134K
Operacje Marketingowe
$99.5K
Menedżer Projektowania Produktu
$209K
Rekruter
Median $100K
Sprzedaż
$221K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$133K
Menedżer Programu Technicznego
$101K
Harmonogram Uprawnień

33.33%

ROK 1

33.33%

ROK 2

33.33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W ViacomCBS, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.33% uprawnia w 1st-ROK (33.33% rocznie)

  • 33.33% uprawnia w 2nd-ROK (33.33% rocznie)

  • 33.33% uprawnia w 3rd-ROK (33.33% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at ViacomCBS is Zasoby Ludzkie at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $413,055. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ViacomCBS is $134,200.

