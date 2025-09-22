Katalog firm
Versus Systems
Versus Systems Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Versus Systems wynosi od $134K do $184K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Versus Systems. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$146K - $173K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$134K$146K$173K$184K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Jakie są poziomy kariery w Versus Systems?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Versus Systems in United States wynosi rocznie $184,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Versus Systems dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $134,400.

