Wynagrodzenie Rekruter in United States w Verkada wynosi od $135K year dla L2 do $170K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $150K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Verkada. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Harmonogram Uprawnień

10%

ROK 1

20%

ROK 2

30%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Verkada, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 10% uprawnia w 1st-ROK (10.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 30% uprawnia w 3rd-ROK (2.50% miesięcznie)

  • 40% uprawnia w 4th-ROK (3.33% miesięcznie)

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Verkada, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 30% uprawnia w 3rd-ROK (2.50% miesięcznie)

  • 30% uprawnia w 4th-ROK (2.50% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Rekruter at Verkada in United States sits at a yearly total compensation of $178,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Rekruter role in United States is $120,000.

