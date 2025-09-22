Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Verkada wynosi $157K year dla L2. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $165K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Verkada. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L2
$157K
$148K
$8.3K
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
10%
ROK 1
20%
ROK 2
30%
ROK 3
40%
ROK 4
W Verkada, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
10% uprawnia w 1st-ROK (10.00% rocznie)
20% uprawnia w 2nd-ROK (1.67% miesięcznie)
30% uprawnia w 3rd-ROK (2.50% miesięcznie)
40% uprawnia w 4th-ROK (3.33% miesięcznie)
15%
ROK 1
25%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
W Verkada, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
30% uprawnia w 3rd-ROK (2.50% miesięcznie)
30% uprawnia w 4th-ROK (2.50% miesięcznie)