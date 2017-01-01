Katalog firm
Verka Milk Dairy
Najważniejsze spostrzeżenia
  • Podziel się czymś wyjątkowym o Verka Milk Dairy, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O firmie

    Verka is a reputable dairy cooperative in Punjab, established in 1973, known for providing high-quality milk and dairy products. The company emphasizes nutrition and craftsmanship in its offerings.

    1973
    1,500
    $250M-$500M
    Centrala

