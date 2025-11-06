Wynagrodzenie Architekt Rozwiązań in Raleigh-Durham Area w Verizon wynosi od $105K year dla Solution Architect do $157K year dla Principal Solution Architect. Medianna pakietu rekompensaty in Raleigh-Durham Area year wynosi w sumie $104K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Verizon. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
W Verizon, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)
34% uprawnia w 3rd-ROK (34.00% rocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Verizon, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
