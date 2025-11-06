Katalog firm
Verizon
Verizon Architekt Rozwiązań Pensje w Greater Dallas Area

Wynagrodzenie Architekt Rozwiązań in Greater Dallas Area w Verizon wynosi od $171K year dla Principal Solution Architect do $286K year dla Distinguished Solution Architect. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Dallas Area year wynosi w sumie $202K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Verizon. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$171K
$138K
$10K
$23.5K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Verizon, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 34% uprawnia w 3rd-ROK (34.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Verizon, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Architekt Danych

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Verizon in Greater Dallas Area wynosi rocznie $362,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Verizon dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Greater Dallas Area wynosi $165,000.

