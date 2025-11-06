Katalog firm
Verizon
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  Northern Virginia Washington DC

Verizon Inżynier Oprogramowania Pensje w Northern Virginia Washington DC

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Northern Virginia Washington DC w Verizon wynosi od $95.2K year dla MTS 1 do $213K year dla PMTS. Medianna pakietu rekompensaty in Northern Virginia Washington DC year wynosi w sumie $95K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Verizon. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MTS 1
(Poziom początkujący)
$95.2K
$92.5K
$2.7K
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Verizon, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 34% uprawnia w 3rd-ROK (34.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Verizon, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Verizon in Northern Virginia Washington DC wynosi rocznie $212,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Verizon dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Northern Virginia Washington DC wynosi $109,000.

