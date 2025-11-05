Verizon Analityk Danych Pensje w Greater Dallas Area

Wynagrodzenie Analityk Danych in Greater Dallas Area w Verizon wynosi od $132K year dla Senior Data Scientist do $166K year dla Distinguished Data Scientist. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Dallas Area year wynosi w sumie $150K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Verizon. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 33 % ROK 1 33 % ROK 2 34 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Verizon, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.00 % rocznie )

34 % uprawnia w 3rd - ROK ( 34.00 % rocznie ) 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Verizon, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Verizon ?

