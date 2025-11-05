Katalog firm
Verizon
Verizon Analityk Biznesowy Pensje w New York City Area

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Biznesowy in New York City Area w Verizon wynosi $91.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Verizon. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Łącznie rocznie
$91.2K
Poziom
L8
Podstawa
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Verizon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Verizon, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 34% uprawnia w 3rd-ROK (34.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Verizon, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w Verizon in New York City Area wynosi rocznie $131,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Verizon dla stanowiska Analityk Biznesowy in New York City Area wynosi $84,600.

Inne zasoby